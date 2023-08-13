رفع 820 طن مخلفات صلبة و40 طن أتربة في المنصورة بمشاركة 9 وحدات محلية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية، تنفيذ أعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها، من خلال مشاركة 9 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة، وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة.

وقال أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه تم رفع 820 طن مخلفات صلبة و40 طن أتربة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بشرق وغرب ومركز المنصورة بمشاركة الوحدات المحلية ومعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل.

ومن جهته، أوضح محمد حمص، رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أنه بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في كل من مراكز ومدن ميت غمر والسنبلاوين وبلقاس وأجا ومنية النصر وشربين ونبروه وبني عبيد ودكرنس؛ لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى، من خلال المرور على جميع قطاعات المنطقة المركزية، نطاق أحياء شرق وغرب ومركز المنصورة، استمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة.

ولفت إلى أن العمل شمل رفع الأتربة والمخلفات الصلبة ونظافة أرصفة شارع الجيش ودهانات الجزر الوسطى بشارع الجيش؛ ورفع الأتربة بشارع النخلة وصيانة وترميم الأرصفة بوسط الشارع وتقليم الأشجار بالجزر الجانبية بشارع سعد زغلول وحديقة شجرة الدر وتشغيل المكنسيات بشوارع المدينة واستكمال تركيب السياج الحديدي لسور كورنيش المشاية وتقليم الأشجار بمحيط إدارة شرطة النجدة المتفرع من شارع الجمهورية وكنس وتجميع الأتربه بشارع سامية الجمل.

ولفت إلى غسيل أرصفة عبدالسلام عارف واستاد المنصورة وتنظيف حديقة عروس النيل بشارع الجمهورية، ورفع كفاءة النظافة العامة بمنطقة المجزر وسندوب ومبارك وأبو الليل وشارع الترعة وأحمد ماهر وشارع كلية الآداب والنخلة والدراسات وعزبة عقل وعزبة الشال وسعد زغلول والجيش والعبور وسامية الجمل.