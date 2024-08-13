 هآرتس: الجيش الإسرائيلي استخدم فلسطينيين دروعا بشرية بعلم رئيس الأركان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هآرتس: الجيش الإسرائيلي استخدم فلسطينيين دروعا بشرية بعلم رئيس الأركان

وكالات
نشر في: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 6:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 6:59 م

كشفت صحيفة عبرية عن استخدام جيش الاحتلال للفلسطينيين كدروع بشرية في تمشيط الأنفاق والمباني في غزة، وبعلم كبار ضباط الجيش وحتى رئيس الأركان.
وأزاحت صحيفة "هآرتس" العبرية، خلال تحقيق لها، عن أن الجيش الإسرائيلي يستخدم فلسطينيين كدروع بشرية لتمشيط الأنفاق والمباني في غزة، مشيرة إلى أن الأمر يتم بعلم من كبار ضباط الجيش حتى رئيس الأركان، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.
ونقلت "هآرتس" أن "جنود من الجيش قالوا إن حياته أهم من حياة الفلسطينيين ومن الأفضل أن يستخدموهم دروعا بشرية"، مشيرة إلى أنه "في بعض الحالات الجنود استخدموا أطفالا ومسنين كدورع بشرية في غزة".

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