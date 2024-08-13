هيئات بحرية: سفينتان تبلغان عن انفجارات قبالة اليمن

قالت ثلاث هيئات للأمن البحري، إنَّ ناقلتين للنفط الخام أبلغتا عن تعرضهما لهجوم في البحر الأحمر قبالة اليمن اليوم الثلاثاء لكن لم تبلغ أي منهما عن وقوع أضرار.

وجاءت محاولة الهجوم على السفينتين دلتا أتلانتيكا التي ترفع علم ليبيريا وأون فينيكس التي ترفع علم بنما على غرار الهجمات التي يشنها الحوثيون على حركة الشحن الدولي تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب الدائرة على قطاع غزة، بحسب وكالة رويترز.

ولم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجومين اللذين وقعا اليوم الثلاثاء.

ولم تصب أي من السفينتين والطاقمين العاملين عليهما بأي سوء وتتجهان إلى الميناء التالي.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من الشركتين اللتين تتوليان إدارة السفينتين.

ولا تزال هجمات الحوثيين مستمرة رغم الضربات الأمريكية والبريطانية على عتادهم العسكري ومنصات إطلاق الصواريخ في اليمن.

ومنذ نوفمبر الماضي، تسببت هجمات الحوثيين في إغراق سفينتين وقتل ثلاثة بحارة على الأقل.

وقال ثلاثة من كبار المسئولين الإيرانيين، اليوم الثلاثاء، إن السبيل الوحيد الذي يمكن أن يرجئ رد إيران المباشر على إسرائيل في اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على أراضيها هو التوصل في المحادثات المأمولة هذا الأسبوع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت مصادر لرويترز إنه مع تزايد خطر نشوب حرب أوسع في الشرق الأوسط بعد مقتل هنية والقيادي في حزب الله فؤاد شُكر، انخرطت إيران في حوار مكثف مع الدول الغربية والولايات المتحدة في الأيام الماضية حول سبل الرد على إسرائيل.