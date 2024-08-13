ميقاتي: الهم الأوحد الذي يجمع اللبنانيين هو مواجهة التهديدات الإسرائيلية

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، أن الهم الأوحد الذي يجمع اللبنانيين في هذه المرحلة، هو مواجهة التهديدات الاسرائيلية المستجدة والعدوان المستمر على لبنان منذ أشهر.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن ميقاتي قوله خلال مواصلته اليوم عقد سلسلة اجتماعات في السرايا، في إطار متابعة خطة الطوارئ التي أعدتها الحكومة، أن العدوان والتهديدات الإسرائيلية يجب أن يشكلا حافزا إضافيا وأساسيا للتضامن بين اللبنانيين وعدم فتح سجالات جانبية ليس أوانها حاليا، مشيدا بالمبادرات الأهلية لاستقبال اللبنانيين النازحين.

وأكد وجوب قيام المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية بواجبهم تجاه لبنان ودعمه في هذه الظروف الصعبة، خصوصا وأنه يرزح تحت أعباء كبيرة جدا بفعل النزوح السوري.

وأشار ميقاتي، إلى أن مجلس الوزراء سيناقش غدا بشكل مفصل التدابير والإجراءات المتعلقة بخطة الطوارئ الوطنية وملف النازحين السوريين.

وكان ميقاتي، اجتمع مع المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي ماتيو هولينجورث واطلع منه على عمل البرنامج ونشاطه، وما يقوم به من تقديمات ومساعدات للنازحين من الجنوب.

كما اجتمع مع منسق الأمم المتحدة في لبنان للشئون الإنسانية عمران رضا.