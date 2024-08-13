حزب الله يعلن قصف موقع رويسات العلم وتحقيق إصابة مباشرة

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن حزب الله قوله إنه قصف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

وكان حزب الله اللبناني قد قال إن "مقاتليه استهدفوا انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع السماقة بقذائف المدفعية وحققوا إصابة مباشرة".

وفي وقت سابق، نعى حزب الله اثنين من مقاتليه قُتلا خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أفادت بمقتل شخصين في غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة برعشيت جنوبي البلاد. كما نشرت منصات على مواقع التواصل مشاهد بعد تلك الغارة.

يذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قد قال إن الهم الأوحد الذي يجمع اللبنانيين هو مواجهة التهديدات الإسرائيلية والعدوان المستمر منذ أشهر.

وأضاف ميقاتي أن العدوان والتهديدات الإسرائيلية يجب أن يشكلا حافزا للتضامن بين اللبنانيين وعدم فتح سجالات جانبية.