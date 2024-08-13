الخارجية الأمريكية توافق على صفقات مقاتلات وصواريخ لإسرائيل

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قولها إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع طائرات "إف-15 آي.إيه" و"إف-15 آي+" لإسرائيل مقابل 18.82 مليار دولار.

ووافقت الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع صواريخ جو-جو متوسطة المدى متطورة لإسرائيل بقيمة تصل إلى 102.5 مليون دولار.

كما أعلن البنتاجون موافقة وزارة الخارجية على صفقة محتملة لبيع قذائف مدفعية عيار 120 مليمتر لإسرائيل مقابل 774.1 مليون دولار، جنبا إلى جنب مع صفقة محتملة لبيع مركبات تكتيكية معدلة من طراز "إم1148 إيه 1 بي 2" لإسرائيل مقابل 583.1 مليون دولار.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنهم سيرسلون الغواصة "يو إس إس جورجيا" إلى المنطقة المركزية لمساعدة إسرائيل.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن البنتاجون قوله: "نواصل مراقبة الوضع في المنطقة عن كثب ونعمل على تهدئة التوترات في المنطقة".

وأوضح البنتاجون أنهم رفعوا من قدراتهم العسكرية للدفاع عن إسرائيل "لكننا نعمل على خفض التوتر"، مؤكدا: "نواصل التركيز على تأمين وقف إطلاق النار في غزة كجزء من صفقة الرهائن".