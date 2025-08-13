السوداني يدعو الشركات العربية والأجنبية للاستثمار في مطار بغداد الدولي والمطارات الأخرى

كشف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء أن الفرصة متاحة في مطار بغداد الدولي ومطارات النجف والبصرة والناصرية والموصل أمام الشركات العالمية للاستثمار وإدارة وتشغيل هذه المطارات.

وقال رئيس الحكومة العراقية خلال استقباله ممثلي ائتلاف الشركات الـ6 المتقدمة لتأهيل وتطوير وتشغيل مطار بغداد الدولي بحضور ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التي تقدم الاستشارات لوزارة النقل بشأن المشروع "أن موقع العراق الجغرافي المتميز دفعنا للاستثمار في النقل الجوي وحركة عبور الطائرات وتقديم الخدمة للمسافرين".



وأضاف"أن مؤسسة التمويل الدولية تعد الشريك المهم مع العراق بالعمل المشترك وتنفيذ الكثير من المشاريع في العديد من المحطات والقطاعات وثمن جهودها في انجاز العمل بشكل يليق بمطار بغداد الدولي، لما يمثله من أهمية للعراق الذي يشهد حالة تعافٍ واستقرار وتنمية وحركة إعمار في كل المحافظات".

وتابع "نرحب بكل الشركات العربية والأجنبية للعمل في العراق وهي رسالة بأنه بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار".

وذكر السوداني "أن العراق يستقطب اليوم استثمارات عربية وأجنبية كبيرة في مختلف القطاعات تجاوزت 100 مليار دولار خلال عامين من عمر الحكومة ومطار بغداد واجهة لبغداد، ويجب أن يحظى بالتأهيل والتطوير المطلوب، والإدارة التي توفر الخدمة وتحقق الإيرادات".