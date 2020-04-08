التشيك تسجل 1541 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت جمهورية التشيك 1541 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في أكبر حصيلة يومية للإصابات منذ بداية الجائحة بالبلاد.

وذكر راديو "براغ الدولي"، اليوم الأحد، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 13 ألفا و739 حالة، فيما لا يزال نحو 300 شخص يخضعون للعلاج بالمستشفيات، بينهم 69 في حالة خطرة.

وبات ارتداء أقنعة الوجه إجباريًا في وسائل النقل العام في العاصمة براغ، وكذلك في المتاجر ومراكز التسوق، فيما وصفت منظمة الصحة العالمية القفزة الأخيرة في حالات الإصابة بجمهورية التشيك بأنها "تنذر بالخطر".