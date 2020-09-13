وزير الإعلام البحريني: إعلان التأييد مع إسرائيل لا يتعارض مع المبادرة العربية للسلام

أكد وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، أن اتفاق السلام مع دولة إسرائيل يسهم في استقرار المنطقة، مشدداً على أن موقف مملكة البحرين ثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.



ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الأحد، قال وزير الإعلام البحريني في تصريح لقناة «العربية»: «لا يمكن لمملكة البحرين التخلي عن الثوابت العربية، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كاملةً من أهمها»، مشيرًا إلى أن إعلان تأييد السلام يسهم في حماية حقوق جميع الفلسطينيين وفي تحقيق سلام شامل.



وشدد أن إعلان تأييد السلام لا يتعارض مع المبادرة العربية للسلام التي لطالما تؤكد البحرين التزامها بها، منوهًا إلى أن انضمام البحرين إلى الدول العربية والإسلامية في هذه العلاقات الاستراتيجية يخدم السلام والاستقرار كون أن جميع الأطراف تؤمن بالسلام ونحن في البحرين دعاة سلم ولسنا دعاة حرب.



وأوضح أن إعلان تأييد السلام والخبر الرسمي الذي صدر بهذا الشأن قد أكد على تبادل العلاقات الدبلوماسية الكاملة وهذا سيتم وفق الأنظمة الدبلوماسية المتعارف عليها.



وقال وزير الإعلام أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل إعلان تأييد السلام بعد مراسم التوقيع عليه والتي ستتم في البيت الأبيض يوم الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري بين مملكة البحرين بالتزامن مع الشقيقة دولة الإمارات العربية المتحدة مع إسرائيل.