رئيس المصري: نطمح في تحقيق بطولة مع الشعباني

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كشف سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، كواليس التعاقد مع المدرب التونسي معين الشعباني، لقيادة الفريق البورسعيدي بالموسم الجديد، خلفًا للمدرب علي ماهر.

وقال حلبية في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: " الشعباني رحب مباشرة بتدريب المصري دون شروط، المفاوضات تمت بسهولة وسلاسة".

وأضاف:" وضعنا عدد من الترشيحات وكان من ضمنهم إيهاب جلال، ولكن في النهاية تم الاستقرار على الشعباني الذي وقع مباشرة على عقود تدريب الفريق، ولديه حماس كبير".

وأتم:" نطمح في تحقيق بطولة بالموسم المقبل مع الشعباني".

ويمتلك معين الشعبانى سيرة ذاتية قوية، حيث حصل على دورى أبطال أفريقيا عامى 2018 و2019 مع الترجى، ويعد أصغر مدرب فى التاريخ يحقق لقب دورى أبطال أفريقيا فى سن الـ37 عاما.

وخلال تجربته الأخيرة فى عالم التدريب مع الترجى التونسى قاد معين الشعبانى باب سويقة فى 131 مباراة فاز فى 85 لقاء وتعادل فى 25 مواجهة وخسر 21 مباراة، وسجل لاعبو الترجى تحت قيادته 214 هدفا، بينما تلقت شباكه 116 هدفا، وتُوج مع الفريق ببطولتين لدوري الأبطال الأفريقى.

وكان آخر مباراة لمعين الشعبانى مع الترجى التونسى أمام الاهلى بالدور قبل النهائى لدوري الأبطال الأفريقى، وخسر بثلاثية دون رد فى القاهرة، وقبلها خسر من المارد الأحمر بهدف دون رد ذهابا فى رادس، ليودع البطولة ويقرر بطل تونس إقالته.