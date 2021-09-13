سفير إيران في بغداد: الإعفاء من تأشيرات السفر للعراق سيقتصر على السفر الجوي حاليا

قال السفير الإيراني في بغداد، إن الإعفاء من تأشيرات السفر للعراق سيقتصر على السفر الجوي حاليا.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أعلن أمس أن العراق يعتزم اتخاذ قرار برفع شرط الحصول مسبقا على سمات الدخول أمام الزائرين الإيرانيين القادمين عن طريق المطارات.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، اليوم الاثنين، عن السفير إيرج مسجدي، القول إن تنفيذ قرار الإعفاء من التأشيرة سيبدأ بعد اكتمال زيارة الأربعين الحسيني.

وأضاف: "في الوقت الحالي، ستقتصر الإعفاءات من التأشيرات للسفر إلى العراق على السفر الجوي، لكنها قد تمتد إلى السفر البري بعد تراجع جائحة كورونا".