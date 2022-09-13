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استعرض المهاجم البرازيلي برونو سافيو، لاعب الأهلي الجديد، مهاراته بعدما تم الإعلان عن التعاقد معه بشكل رسمي.

وأعلن الأهلي مساء اليوم الإثنين تعاقده مع البرازيلي برونو سافيو، لاعب بوليفار البوليفي، لمدة ثلاثة مواسم قادمة، مع أحقية الأهلي في مد التعاقد لموسم رابع.

وقام أمير توفيق، مدير تعاقدات الأهلي، بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب ونادي بوليفار بالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف العام على الكرة.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، مجموعة صور لبرونو سافيو وعلقت عليها: «الساحر البرازيلي ينثر سحره في التتش».

ووصل برونو سافيو صباح اليوم الإثنين، إلى القاهرة استعدادا لإجراء الفحص الطبي والانضمام بشكل رسمي للأهلي.

وأصدر مارسيلو كلوري، رئيس نادي بوليفار البوليفي، بياناً عبر حسابه على تويتر، أعلن فيه تفاصيل مفاوضات ناديه مع الأهلي بشأن بيع لاعبه البرازيلي برونو سافيو للقلعة الحمراء مقابل مليون و500 ألف دولار.