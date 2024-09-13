في صور نادرة تكشف للمرة الأولى، نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الجمعة، عن صور نادرة يزاح عنها الستار للمرة الأول لمنشأة تخصيب اليورانيوم.

ويظهر في تلك الصور زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وهو يتجول في أرجاء المنشأة، ويدعو مسئوليها إلى تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي لتعزيز ترسانته النووية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتنتج مثل هذه المرافق اليورانيوم عالي التخصيب، وهو ضروري لإنتاج الرؤوس الحربية النووية، عن طريق تدوير المادة في أجهزة الطرد المركزي بسرعات عالية.

هذا وتخضع برامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية لعقوبات دولية، لكن بيونج يانج كثيرا ما تنتهك الحظر بفضل الدعم المقدم من حليفتيها روسيا والصين خصوصا.

ومن الصور التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، يمكن رؤية كيم جونج أون يتفقد صفوفا من أجهزة الطرد المركزي ونقلت عنه تشديده الحاجة إلى زيادة عدد هذه الأجهزة "من أجل تسريع زيادة الأسلحة النووية بهدف الدفاع عن النفس".

وحض الزعيم الكوري الشمالي مسئولي المنشأة على "المضي قدما في إدخال نوع جديد من أجهزة الطرد المركزي، من أجل تعزيز أسس إنتاج مواد نووية تدخل في صناعة الأسلحة".

وأضافت الوكالة الكورية الشمالية، أن "كيم أكد أيضا ضرورة تحديد هدف أعلى على المدى البعيد لإنتاج المواد النووية الضرورية".

ودانت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية بسبب المنشأة وأهدافها المتمثلة بإنتاج المواد اللازمة للأسلحة النووية التكتيكية.

وقال متحدث باسم وزارة التوحيد في سيول، إن هذا "انتهاك واضح لعدد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".