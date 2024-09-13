كشف الفنان أحمد حاتم، عن مفاجأة سارة حدثت له خلال مسلسل "عمر أفندي"، وهي تلقيه اتصالا يوميا من الفنان أحمد السقا طوال فترة عرض المسلسل، قائلا: "كان يتصل بي يوميًا من أول حلقة عرض للمسلسل حتى آخر حلقة".

وأشار خلال لقائه لبرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر شاشة "on e"، مساء الخميس، إلى أن السقا كان يشجعه على الرغم من عدم معرفته الشخصية به، موضحا أن معرفتهما في السابق اقتصرت على السلام في كواليس فيلم "السرب".

وأضاف أنه فوجئ باتصاله به بعد عرض أول حلقة من "عمر أفندي"، معقبا: "أنا بشكره جدًا على حماسه، وأسعدني جدا، جدع بجد السقا ابن البلد".

من جانبها، روت الفنانة آية سماحة موقفا مشابها، قائلة إنها تلقت اتصالا مفاجئا أيضا من الفنان أحمد السقا، الذي أشاد بأدائها في المسلسل، قائلة: "أنا عمري ما كلمت الفنان أحمد السقا وهو شبه بابا الله يرحمه جدًا ولو شفته قدامي في الحقيقة ممكن انهار، لقيت مكالمة بيقول لي مبروك أنا مبسوط بيكي أوي وكلام حلو كثير، وقال لي معاك الممثل الشاب أحمد السقا".

وأشارت إلى أن رد فعلها كان هستيريا عندما سمعت صوته، وصل إلى درجة الصراخ داخل السيارة من شدة الفرح، معقبة :"مكالمته كانت فارقة جدًا بالنسبة لي".