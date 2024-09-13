السرطان: عدو الحياة الأول. يبدأ بخلية يتملكها الجنون فتضرب بقوانين الطبيعة عرض الحائط. تأبى أن تموت فتعاند الموت بل تقهره. تستمر فى الحياة رغما عنها محدثة أثرا مرعبا فى الخلايا المجاورة. تهدد أمنها وتعتدى على حدودها وتغتصب حقها فى أيام لها باقية. تتكاثر فى سرعة جنونية وتغزو جيرانها تدهس فى طريقها كل ما بناه غيرها لتستقر على إنقاص حيوات الآخرين.

لا أحد حتى الآن يدرك كنه النشاط السرطانى إنما هناك نظريات عديدة تحمل كل منها جزء حقيقى من شفرة ذلك اللغز المدمر لكنها لم تكتمل بعد فى صورة نهائية تتيح الإجابة على السؤال. تتحدثت النظريات عن كود جينى يحمله الإنسان فى خلاياه ينتظر إشارة البدء من عوامل متعددة أو متفرقة فى بيئته الخارجية يمكن أن يشار إليها بأصبع الاتهام ويصفها بالمسرطنات. فهل نترصدها لنحمى أنفسنا من أخطارها! القائمة طويلة نذكر منها:

< التبغ: يحتوى على العديد من المسرطنات المسئولة عن أكثر

من ٨٪ من سرطانات الرئة غير أن لها أيضا علاقة لسرطان الثدى والمعدة والمثانة.

للتدخين أثر مدمر على من يدخن وكل من يشاركونه التدخين سلبا.

< المشروبات الكحولية: ترتبط بأنواع معينة من السرطانات كالفم والمعدة والحلق والمرىء والكبد بعد أن تتسبب فى تليف أنسجته وتدميرها. وقد تتزامن معها عوامل أخرى مثل التدخين ودهون الطعام المشبعة.

< دهون الطعام المشبعة والدهون المهدرجة. ترتبط بسرطانات الثدى والرحم والأمعاء والبروستاتا.

< ملوثات الجو: المواد الكيماوية التى نتج من مخلفات المصانع والصناعات الكيماوية وعادم السيارات ومخلفات السفن.

< الرش بالمبيدات: إذا وجدت آثار المبيدات فى الخضراوات والفاكهة كان لها أبلغ الضرر على صحة الإنسان وقد سجلت السنوات القليلة الماضية ارتفاعا فى معدلات الإصابة بالسرطان خاصة المخ والمثانة والأوعية والعقد الليمافوية عزتها الدراسات لخطورة التعرض للمبيدات.

< المشتقات البتروكيمائية: التى تستخدم فى صناعة أدوات التجميل خاصة أحمر الشفاة ومزيلات العرق وبعض زيوت الشعر.

< المواد الحافظة للأطعمة: كنيترات الصوديوم والبوتاسيوم التى سرعان ما تتحول إلى مركبات النيتروسيامين شديدة السمية. وتستخدم لحفظ الأطعمة مثل اللحوم والسجق المعلبة.

< المحليات الصناعية: رغم أن التجارب لم تطل الإنسان إلا أن تجربة المحليات السكرية الصناعية على الفئران (السكارين) أدت للنشاط السرطانى.

< العفن: الذى يلحق بالخبز، الجبن، الحبوب، اللبن وغيرها من الأطعمة ينتج عنه مواد سامة أهمها الأفلاتوكسين الذى يتسبب فى سرطان الكبد.

< الأطعمة المدخنة أو المحروقة: اللحوم والأسماك المدخنة قد تحمل أخطار الإصابة بالسرطان إذا لم يحسن إعدادها. ورغم أن الشى وسيلة صحية لتحضير اللحوم إلا أن مراعاة الشروط الصحية أثناء عملية الشى أهم ما فيها. حرق اللحوم بشيها قريبة جدا من النار ينتج عنه مركبات ضارة سامة مثل البينزومايرين، وأمينات الهيتروسيكلك، هيدرات الكربون التى تنشأ أثناء شى اللحوم أو نتيجة لتساقط الدهن على الفحم المشتعل.

< استخدام الهورمونات التعويضية فى غير محلها: كاستخدام هورمون الاستيروجين بعد انحساره عند المرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية.

< أنواع الأشعة المختلفة: منها أشعة الشمس فوق البنفسجية وعلاقتها بسرطان الجلد، الأشعة الكهرومغناطيسية مثالها التليفون المحمول، الأشعة النووية وأشعة إكس فى جرعات كبيرة.

< استعمال الأنواع الرديئة من البلاستيك لحفظ الطعام.

< تكرار حرق الزيوت بغرض القلى كما يحدث فى المطاعم الشعبية لقلى البطاطس والطعمية.

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هذه قائمة المواد التى يشتبه العلم فى قدرتها على تحفيز الخلايا التى تكمن بداخلها بذور الشر تنتظر إشارة الهجوم. لنا أن نراجعها وأن نسلك السلوك الذى يجعلنا نتفادى أن نصطدم بها فتفتك بنا.