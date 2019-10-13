برشلونة يتلقى خبرا سارا قبل مباراة أيبار في الليجا

بات جوردي ألبا ظهير أيسر برشلونة الإسباني جاهزًا للمشاركة مع الفريق الكتالوني، بعدما غاب عن الفريق الفترة الماضية بسبب الإصابة.

ووفقا لصحيفة «سبورت» الإسبانية فإن ألبا تعافى تمامًا من الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال مباراة برشلونة ودورتموند، في أولى مباريات الفريق بدوري أبطال أوروبا، وبات متاحًا لإرنستو فاليفردي للمشاركة أساسيًا مع الفريق خلال الفترة القادمة.

وغاب ألبا عن برشلونة لخمس مباريات، 4 في الدوري خسر واحدة أمام (غرناطة)، وفاز أمام (إشبيلية، فياريال، خيتافي)، ومباراة في دوري الأبطال التي فاز فيها برشلونة على إنتر بهدفين لهدف.

وأضافت الصحيفة أن ألبا سيبدأ أساسيصا أمام إيبار، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، بعد أن جلس في مباراة إشبيلية الأخيرة على مقاعد البدلاء.

وتابعت إلى أن عودة ألبا ستحل مشكلة الظهير الأيسر في برشلونة، خاصة بعدما تعرض أيضا البديل جونيور فيربو إلى الإصابة، حيث اعتمد فالفيردي على نيلسون سيميدو في هذا المركز.