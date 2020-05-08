الجيش اليمني: سقوط قتلى وجرحى من العناصر الحوثية بقصف مدفعي في الجوبة

أعلن الجيش اليمني سقوط عدد من القتلى والجرحى من عناصر ميليشيا الحوثي بقصف مدفعي في محيط مديرية الجوبة بمحافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، حسبما أفادت القناة الفضائية اليمنية اليوم الأربعاء، إن مدفعية الجيش استهدفت تجمعا يضم نحو 30 عنصرا من مليشيا الحوثي الإيرانية في محيط الجوبة وسقوطهم جميعا بين قتيل وجريح.

وأشار المركز إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية بقصف مدفعي لقوات الجيش في مختلف جبهات القتال جنوب مأرب.

كان الجيش اليمني، قد أعلن صباح اليوم عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة، لطرد ميليشيا الحوثي من مناطق في مديرية الجوبة، تسللت إليها يوم أمس.

من جهة أخرى، اشتعلت معارك جديدة بين الجيش اليمني والحوثيين في محافظة الجوف، اليوم الأربعاء، بعد ساعات من توجيه التحالف العربي، لتحذير شديد اللهجة.

وذكرت مصادر ميدانية، وفقا لقناة الفضائية اليمنية، بأن مدفعية الجيش دكت مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي شرقي مدينة الحزم وكبّدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، مشيرة إلى أن المعارك لاتزال مستمرة، بعد انهيارات في صفوف الحوثيين.

يأتي ذلك بعد وقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية بقصف مدفعي لقوات الجيش في مختلف جبهات القتال جنوبي محافظة مأرب المجاورة.

وكان التحالف العربي، أعلن عن تدمير زورقين مفخخين تابعين للحوثيين وإحباط تنفيذ عمليتي هجوم وشيك، محملا الحوثيين المسؤولية عن انتهاك الاتفاق المبرم عام 2018 في السويد من خلال إطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة.

وحذر التحالف من استمرار الحوثيين في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.