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البرلمان العربي: استهداف الحوثيين مستشفى في مأرب جريمة ضد الإنسانية

البرلمان العربي
البرلمان العربي
مروة محمد:
نشر في: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 7:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 7:50 م

أدان البرلمان العربي، اليوم، العملية الإجرامية غير الإنسانية التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، باستهداف مستشفى العبدية الوحيد بمديرية العبدية، جنوبي محافظة مأرب باليمن وذلك بعد استهداف محطة وقود في الجوبة بمأرب.

وشدد البرلمان العربي على أنها جريمة ضد الإنسانية تستوجب تحركاً دولياً تجاه الجرائم الممنهجة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي.

وأكد البرلمان العربي أن هذه العمليات الإرهابية البغيضة تتنافى مع كافة المواثيق والأعراف الدولية، مطالبا بفتح تحقيق دولي تجاه هذه الجرائم، كما طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لإدانة هذه الجرائم والعمل على التصدي لها ووقف هذه الاعتداءات الوحشية.


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