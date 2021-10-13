نجيب ساويرس عن «حريق مهرجان الجونة»: خدت الشر وراحت

تحدّث المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة، عن الحريق الذي اندلع في ساحة الافتتاح اليوم قائلًا: "خدت الشر وراحت".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة في دورته الخامسة، المنعقد اليوم الأربعاء: "اللي يهمنا إن مفيش حد توفى أو أصيب إصابة بالغة.. لما الناس (الفنانين) هتدخل المهرجان مش هيحسوا إنه كان فيه حريق".

وتابع: "الواحد لازم يقبل من ربنا كل حاجة.. لا توجد مشكلات قبل انطلاق المهرجان".

ويحضر المؤتمر، القائمون على إدارة المهرجان، أبرزهم سميح ساويرس، مؤسس المهرجان، وانتشال التميمي، مدير المهرجان، والفنانة بشرى، رئيس عمليات المهرجان، وأمير رمسيس، المدير الفني للمهرجان.

وتستقبل مدينة الجونة على شاطئ البحر الأحمر، أعمال الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، والمقرر أن يُقام حفل الافتتاح غدا الخميس 14 أكتوبر الجاري، على أن يتم إعلان الفائزين وتسليمهم الجوائز يوم 22 أكتوبر.