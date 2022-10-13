 النمسا تسجل 18 ألفا و465 إصابة جديدة بكورونا و23 حالة وفاة - بوابة الشروق
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النمسا تسجل 18 ألفا و465 إصابة جديدة بكورونا و23 حالة وفاة

(د ب أ)
نشر في: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 11:29 ص | آخر تحديث: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 11:29 ص
سجلت النمسا 18 ألفا و465 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و23 حالة وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و292 ألفا و125، والوفيات إلى 20 ألفا و880.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 19 مليونا و477 ألفا و465 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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