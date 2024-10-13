إعلام إسرائيلي: واشنطن ستنشر قريبا نظام دفاع جوي بإسرائيل

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن واشنطن ستنشر قريبا نظام الدفاع الجوي "ثاد" في إسرائيل لاعتراض الصواريخ الباليستية.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن الهدف من نشر منظومة "ثاد" الدفاعية هو الاستعداد للرد الإيراني المتوقع إذا هاجمت إسرائيل إيران، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الأحد، عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قوله إن "قوات اللواء الثامن والوحدة 707 لوتار، تخوض معارك وجهاً لوجه مع عناصر حزب الله" في جنوب لبنان.

وزعم المتحدث أن "القوات تمكنت من قتل العديد من عناصر في المعارك أو عبر الغارات الجوية"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.