إذاعة الجيش الإسرائيلي: مصابون في عملية طعن بمدينة بئر السبع

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أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بوقوع عملية طعن في مدينة بئر السبع، مشيرة إلى أن «التحقيقات جارية لتحديد خلفية الحادث».

ونقلت فضائية «الجزيرة»، عن الإذاعة قولها إن عملية طعن في بئر السبع جنوب إسرائيل أدت إلى وقوع عدد من الإصابات.

والأسبوع الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة ستة إسرائيليين، حالة اثنين منهم حرجة، في عملية طعن وقعت في 3 مناطق مختلفة في مدينة الخضيرة شمال تل أبيب، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية.

ووصفت الشرطة الإسرائيلية حادثة الطعن بأنها «عملية إرهابية»، وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن المنفذ وصل إلى المكان على متن دراجة نارية وطعن الأشخاص، وأعلنت مقتل منفذ العملية واعتقال شخص آخر.

وفي 6 أكتوبر 2024، قُتلت شرطية وأُصيب 10 آخرون في إطلاق نار في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل.

وقُتل منفذ الهجوم في مكان الحادث الذي وصفته الشرطة أيضا بأنه «هجوم إرهابي» في محطة الحافلات المركزية بالمدينة.