أحمد أبو الغيط: مصر خسرت 6 مليارات دولار بسبب عمليات الحوثيين بالبحر الأحمر



قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إن عمليات جماعة الحوثي في البحر الأحمر كبّدت مصر خسائر بقيمة 6 مليارات دولار في قناة السويس.

وأضاف خلال مقابلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، عُرضت مساء الأحد، أن الخسائر طالت أيضًا كلًا من السعودية والسودان.

وأشار أبو الغيط، إلى أن الشرق الأوسط على صفيح ساخن وتوترات كبيرة.

ولفت إلى أن إيران لديها أذرع وجماعات مسلحة بالمنطقة تستخدمها لحماية مصالحها، متابعًا: «إيران لن تتوقف عن أفعالها طالما أن هناك مواجهة مع الغرب».

واستكمل: «إيران تعجل موقفها لإنهاء برنامجها النووي، واستغلت ذلك خلال الـ6 شهور الماضية التي شهدت عدوانًا إسرائيليًا على غزة ولبنان».

ونوه بأن أعداء مصر كانوا سعداء بتأثر حركة الملاحة في قناة السويس بسبب أفعال الحوثيين في البحر الأحمر.