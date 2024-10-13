إندونيسيا تتعهد بتكثيف التعاون مع ماليزيا في قطاع الغذاء

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قال عارف براسيتيو أدي رئيس وكالة الغذاء الإندونيسية الوطنية في ندوة تم عقدها في السفارة الإندونيسية في العاصمة الماليزية كوالالمبور إن بلاده ملتزمة بتعزيز العلاقات الثنائية مع ماليزيا عبر التعاون الاستراتيجي في قطاع الغذاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) اليوم السبت.

وشدد براسيتيو على أن إندونيسيا ما زالت عازمة أيضا على تعزيز التعاون مع ماليزيا لإنشاء آلية سوق أكثر كفاءة لدعم سلسلة الإمداد الغذائية الإقليمية.

وأعرب عن أمله في نمو التعاون الثنائي بين البلدين وأن يعود بفائدة متبادلة أكبر.

وأضاف براسيتيو في الندوة التى نظمها خريجو جامعة بوترا ماليزيا أنه من خلال زيادة حجم التجارة في الأرز والسلع الغذائية الأخرى، يمكن للدولتين تحقيق التكامل فيما يتعلق باحتياجات كل منهما من السلع لغذائية .