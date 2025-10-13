صحة غزة: حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي بلغت 67 ألفا و869

- فيما ارتفعت حصيلة المصابين إلى 170 ألفا و105 مصابين منذ 7 أكتوبر 2023

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى "67 ألفا و869 شهيدا، و170 ألفا و105 مصابين".

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 63 شهيدا (منهم 60 انتشال) و39 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأكدت وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ويأتي هذا الارتفاع في عدد الضحايا، رغم دخول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل، حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر الجمعة الماضية بتوقيت القدس (09:00 ت.غ)، بعد أن أقرت حكومة إسرائيل الاتفاق فجر اليوم ذاته.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل إسرائيل و"حماس" لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة مصر وقطر وتركيا، وبإشراف أمريكي.