زيلينسكي: واشنطن تمتلك القوة والوسائل اللازمة لإجبار روسيا على الموافقة على هدنة بمجال الطاقة

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تمتلك القوة والوسائل اللازمة لـ "إجبار روسيا على الموافقة على هدنة حقيقية في مجال الطاقة".

وأضاف زيلينسكي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم" اليوم، "نواصل إجراء مناقشات بناءة للغاية مع فريق الرئيس الأمريكي؛ إذ يتواصل فريقنا التفاوضي معهم بشكل شبه يومي. إن الجميع في أمريكا يدركون موقفنا، والكثيرون يؤيدونه، وهو أن الأمور يجب أن تكون عادلة".

وشدد على أن " أوكرانيا مستعدة لهدنة في مجال الطاقة، وأنه يجب على روسيا أن تتخذ خطواتها الخاصة نحو الهدوء، وبالتأكيد، تمتلك الولايات المتحدة القوة والقدرات لضمان الهدوء - أي خفض حقيقي وموثوق للتصعيد، ووقف حقيقي وموثوق للتحركات الروسية. ولابد من إحراز تقدم حقيقي في هذا المسار".

وأشار زيلينسكي إلى أنه أجرى محادثات عديدة مع قادة أوروبيين في ذلك اليوم، حيث أكدوا جميعاً "دعمهم الراسخ لأوكرانيا"، حسب تعبيره. وشملت هذه المحادثات نقاشات مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس والأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته، فضلاً عن المشاركة في منتدى أمني في وارسو إلى جانب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ورئيسي وزراء النرويج وليتوانيا.