محافظ أسيوط يطلق أسماء 4 شهداء على مدارس بمسقط رأسهم

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قرارا بإطلاق أسماء 4 شهداء من أبناء المحافظة على بعض المدارس بمسقط رأسهم عقب موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة خلال جلسته الأخيرة؛ تكريماً وتقديراً لدمائهم الذكية وتخليداً لذكراهم العطرة وتضحياتهم وعرفاناً بما بذلوه من تضحيات في سبيل الحفاظ على الوطن ومقدراته.



وقرر المحافظ، إطلاق اسم كل من (الجندي الشهيد محمود أحمد علي خليل على مدرسة بني إدريس الابتدائية المشتركة بمركز القوصية والمجند الشهيد أشرف نعيم رزق على المدرسة الثانوية التجارية بالعقال البحري التابعة لمركز البداري واسم الجندي الشهيد نادر رشاد محمود السيد على المدرسة الاعدادية المشتركة بالهمامية بمركز البداري واسم المساعد أول الشهيد فرغلي طلبه فرغلي على مدرسة بانوب ظهر الجمل الابتدائية المشتركة بمركز ديروط).



كان المجلس التنفيذي للمحافظة قد وافق خلال جلسته الأخيرة على عدد من القرارات من بينها بإطلاق أسماء 4 شهداء من أبناء المحافظة على بعض المدارس بمراكز (ديروط ، البداري ، القوصية) وهو ما يتطلب اصدار المحافظ قرارًا لتنفيذه.



في سياق منفصل، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضرورة رفع كفاءة وتسوية وتمهيد الطرق غير الممهدة بالمراكز والقرى على مستوى المحافظة في إطار خطة تحسين حالة الطرق العامة والفرعية بالقرى والمراكز وإزالة التربة الطينية المتراكمة فوق الطرق الأسفلتيه والتي تعوق حركة المرور بهذه الطرق للتيسير على المواطنين في الانتقالات الداخلية.



وشدد على القيام بحملات دورية لرفع كفاءة وتسوية الطرق وكشط المخلفات والمطبات الناتجة عن أعمال التطوير بعدد من المناطق وفقا لخطة المحافظة في هذا الشأن.



وأوضح أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم إنه تم البدء في تسوية وتمهيد وإزالة المطبات العشوائية والتربة الطينية لعدد من الشوارع خاصة الشوارع الحيوية خلال حملة أشرف عليها عاشور عبدالعال نائب المركز وشريف وصفي مساعد المركز لافتاً إلى تمهيد وتسوية شوارع ( داير الناحية - مدخل عمر جلال - مصرف الزراعة - امتداد 23 يوليو ) بالإضافة إلى مدخل قرية الشامية.



وأشار تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب إلى أنه تم تنفيذ حملة لتسوية عدة شوارع وطرق بقرى المركز بإستخدام معدات الوحدة المحلية بالمركز من جليدرات ولوادر وقلابات، مؤكدا استمرار أعمال تمهيد وتسوية الشوارع بنطاق المركز تيسيرًا لحركة المواطنين.