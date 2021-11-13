الصحة: تطعيم ما يتجاوز 40% من المواطنين بلقاح كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن إجمالي متلقي لقاح كورونا سواء جرعة أولى أو ثانية بلغ 41 مليونًا، مشيرًا إلى تطعيم ما يتجاوز 40% من المواطنين بلقاح كورونا.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن عدد الحاصلين على جرعة أولى من اللقاح 27 مليونًا، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في خطة التوسع لتلقي اللقاحات.

وأشار إلى أن الخطة لها أثر كبير للوصول لعدد أكبر من المواطنين وتجاوز المستهدف، مؤكدًا أن التطعيمات متوفرة بكميات وجرعات كبيرة، إضافة أن الدولة لا مشكلة لديها في مبدأ توافر اللقاحات.

وذكر متحدث الصحة أن هناك 37 مليون جرعة لقاح كورونا متاحة ومتوفرة، متوجهًا برسالة إلى المواطنين: «علينا أن يساعدونا والتوجه لأي مركز لقاح، والدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، وجه بإطلاق فرق تطعيم متنقلة تتواجد أمام المساجد والكنائس والأماكن العامة واتحاد الصناعات والشركات ذات العمالة الكبيرة، لضمان حصول المواطنين على اللقاح بسهولة ويسر».