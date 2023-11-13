 وزيرة التنمية الألمانية: زيادة المساعدات للأراضي الفلسطينية ورقابة صارمة على التدفقات - بوابة الشروق
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وزيرة التنمية الألمانية: زيادة المساعدات للأراضي الفلسطينية ورقابة صارمة على التدفقات

أ ش أ
نشر في: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 3:30 م | آخر تحديث: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 3:30 م

أكدت وزيرة التنمية الألمانية سفنيا شولتسه، زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة للأراضي الفلسطينية، وذلك بالتنسيق مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأوضحت الوزيرة الأمانية - التي تنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتز الاشتراكي الديمقراطي - أن الحكومة الألمانية لا تساعد حركة حماس بل تساعد الشعب الفلسطيني، معتبرة أن ذلك الأمر ضروري ومن مصلحة إسرائيل.

وكانت برلين أوقفت بشكل مؤقت صرف أموال للمشروعات التنموية في الأراضي الفلسطينية بعد تصاعد الأحداث منذ السابع من أكتوبر الماضي ليأتي استئناف عملية التمويل التنموي عقب لقاء جمع وزيرة التنمية الألمانية مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.

وقالت - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) – إن أموال التنمية تذهب إلى الشعب الفلسطيني لحاجتهم إلى أفق مستقبلي، مؤكدة ضمانة عدم إساءة استغلال هذه المساعدات من جانب "حماس" وذلك بفضل الرقابة الصارمة التي تخضع لها المساعدات واختيار الشركاء المحليين وتدفقات الأموال والمواد المستخدمة.


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