متحدث الخارجية الأمريكية يحمل حماس مسئولية سقوط شهداء غزة

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج ، إن بلاده تبذل كل ما وسعها لإطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين وغير الأمريكيين من قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية بأكبر قدر ممكن.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أن بلاده تتواصل مع الجانب الإسرائيلي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليص الضرر على المدنيين (خلال العدوان على غزة).

وشن هجوما على حركة حماس، مدعيا أن تستخدم أماكن مدنية مثل المستشفيات والمدارس في تخزين الأسلحة وهو ما يُلحق الضرر بالمدنيين، وذلك في تحميل لحركة حماس لمسئولية سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء.

وأشار إلى أنّ بلاده تشعر بالقلق الشديد مع سقوط مدني واحد وليس 11 ألفا كما هو الحال في قطاع غزة، موضحا أنّ بلاده لا تريد أن ترى كل هذا الضرر للمدنيين.

ومنذ 38 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و240 شهيدا، بينهم 4630 طفلا و3130 سيدة، فيما بلغ عدد المفقودين 3500 مفقود بينهم 1740 طفلا تحت الأنقاض.

كما جرى تسجيل حتى الآن، 29 ألف إصابة، أكثر من 70% منها نساء وأطفال.