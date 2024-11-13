روسيا تحمل أمريكا مسئولية وفاة 43 ألفا بغزة: خدعونا وقدموا الوقت لإسرائيل

أدان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، قرار الكنيست الإسرائيلي بوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد خلال جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في قطاع غزة، ليل الثلاثاء، أن سكان غزة حرموا من «خط الحياة الوحيد الذي لا بديل له»، مطالبا بإعادة النظر في القرار فورًا.

وسلط الضوء على تقرير لجنة استعراض المجاعة، والذي ناشد بضرورة توفير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ورفع الحصار عن شمال غزة، ووقف الهجمات الإسرائيلية ضد البنية التحتية المدنية، ودعوته للجهات المؤثرة للتحرك.

وقال مندوب روسيا: «إنه من المؤسف أن ممثلي الأمم المتحدة بشكل عام لا يتحدثون بشكل مباشر أن الولايات المتحدة لها كل الفرص كي تيسر نهاية سفك الدماء»، مطالبا الولايات المتحدة بالتوقف عن عرقلة قرارات مجلس الأمن حول إنهاء الحرب، ومطالبة إسرائيل بشكل لا لبس فيه بدخول المساعدات الإنسانية الكاملة بلا عراقيل.

وحمل الولايات المتحدة مسئولية قتل الفلسطينيين بغزة، قائلا إن «واشنطن يجب أن تتشارك مع الغرب مسؤولية وفاة 43 ألف فلسطيني، بما في ذلك الذين قتلوا بالأسلحة الأمريكية المقدمة لإسرائيل، أو الذين ماتوا بسبب المجاعة».

ودعا مجلس الأمن إلى «الخروج من حالة الشلل التي تسببها الولايات المتحدة»، متابعا: «نقول بشكل واضح، الأمريكيون خدعونا وقدموا الوقت لإسرائيل لكي تقضي على أكبر على عدد ممكن من الفلسطينيين في غزة، بعد أشهر من الحديث عن اتفاق وشيك بين إسرائيل وحماس، فلو كانت إسرائيل مستعدة للتوصل لاتفاق لتوصلت إليه منذ أشهر».