تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط المتهم الرابع في قضية النصب المتهم فيها (بلوجر أزياء) شهيرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغا من 16 مواطنا، بتضررهم من 4 أشخاص، من بينهم ("بلوجر أزياء")؛ لقيامهم بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، والتحصل منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية"، بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية، وتم ضبط 3 منهم.

وبتكثيف الجهود، أمكن تحديد مكان تواجد المتهم الرابع "الهارب" بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.