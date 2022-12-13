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حقق ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين 3 أرقام مميزة بعدما أنهى الشوط الأول متقدما على كرواتيا بهدفين دون رد.

وشهد الشوط الأول تحقيق ميسي الذي سجل هدفا لثلاث أرقام قياسية.

- ميسي عادل ماثيوس كأكثر لاعب مشاركةً في مباريات كأس العالم (25 مباراة).

- ميسي بات هدافا لمونديال قطر برصيد 5 أهداف متساويا مع كيليان مبابي.

- ميسي أصبح الهداف التاريخي لمنتخب الأرجنتين في كأس العالم متفوقا على باتيستوتا برصيد 11 هدفا.

حال فوز الأرجنتين باللقاء ستلعب في النهائي مع الفائز من مواجهة نصف النهائي الثانية بين المغرب وفرنسا.