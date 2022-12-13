تقدم منتخب الأرجنتين على نظيره الكرواتي بهدفين دون رد، في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب لوسيل، ضمن مباريات دور نصف نهائي كأس العالم.

وظهرت النية الهجومية لمنتخب الأرجنتين من بداية المباراة، حيث حاول ليونيل ميسي اختراق دفاعات كرواتيا في الدقيقة 23 من جهة اليمين لكنه فقد السيطرة على الكرة تحت الضغط الدفاعي القوي لتتحول بالنهاية إلى ركلة مرمى.

وفي الدقيقة 26 سدد إنزو فيرنانديز كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس دومينيك ليفاكوفيتش بثبات قبل أن يتكفل الدفاع بإبعاد الكرة إلى رمية تماس.

وكانت أولى محاولات المنتخب الكرواتي في الدقيقة 31 حيث سدد إيفان بيريشيتش لاعب كرواتيا كرة ساقطة من داخل منطقة الجزاء أعلى الحارس إيميليانو مارتينيز لكن كرته مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وفي الدقيقة 34 سجل ليونيل ميسي الهدف الأول بعدما سدد الكرة من علامة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى لم يتمكن الحارس دومينيك ليفاكوفيتش من التصدي لها رغم التوقع الصحيح لزاوية التسديد.

وبعدها بـ 5 دقائق فقط أضاف جوليان ألفاريز عن طريق هجمة مرتدة سريعة للأرجنتين بمجهود فردي مميز من جوليان ألفاريز بانطلاقة من وسط الملعب استغلها في إختراق منطقة جزاء كرواتيا ثم وضع الكرة بسهولة داخل شباك الحارس دومينيك ليفاكوفيتش.

وفي الدقيقة 42 نفذ ليونيل ميسي ركلة ركنية بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها جوليان ألفاريز برأسية قوية كادت تسكن الشباك لولا براعة الحارس دومينيك ليفاكوفيتش في التصدي لينتهي الشوط الأول بتقدم التانجو بثنائية نظيفة.