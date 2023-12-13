وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره السعودي في جنيف

بحث وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين، اليوم الأربعاء، على هامش الحدث رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، كما جرى استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار أمير عبداللهيان إلى اللقاء الجيد بين رئيس إيران وولي عهد السعودية، وشكر السعودية على استضافتها اجتماع القادة المسلمين والعرب في الرياض بشأن فلسطين، حسبما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

واعتبر عبداللهيان، إيران والسعودية دولتين مهمتين ومؤثرتين للغاية في المنطقة، وأعرب عن ارتياحه لتقدم العلاقات السياسية، وأكد ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأشار إلى التطور التدريجي للعلاقات، مضيفا أن إيران مستعدة لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

كما أشار إلى التطورات التي تشهدها فلسطين واستمرار إسرائيل في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد المواطنين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، داعيا إلى ضرورة بذل جهود مشتركة بين البلدين وكذلك الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي لممارسة ضغوط قوية على إسرائيل والحكومة الأمريكية لإعلان فوري لوقف إطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية الفورية إلى الشعب الفلسطيني.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية السعودي عن ارتياحه للقاء، وأكد أن العلاقات بين البلدين تسير في المسار الصحيح.

ولفت فيصل بن فرحان، إلى تطور العلاقات السياسية بين البلدين، وقال إنه لحسن الحظ أن الاتصالات والمحادثات مستمرة في مجالات أخرى.

كما اعتبر وزير الخارجية السعودي، وجود وثائق التعاون المختلفة بين البلدين في مختلف المجالات نقطة قوة، وقال إننا نرحب بمتابعة وتنفيذ هذه الوثائق.