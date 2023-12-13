المجر تبدي استعدادها للموافقة على تمويل أوروبي لأوكرانيا بشروط

أعرب المستشارالسياسي لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، عن استعداد بلاده للتخلى عن استخدمها لحق الاعتراض (الفيتو) على مقترح تمويل ضخم من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، في مقابل حصولها على مليارات الدولارات من التمويل الذي حجبه الاتحاد الأوروبي عن بودابست بسبب تراجعها عن الديمقراطية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن حكومة بودابست تعطل حزمة دعم مدتها أربع سنوات بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار) لكييف ستبدأ العام القادم، وذلك في إطار خلاف واسع حول ميزانية الاتحاد الأوروبي سيدور خلال اجتماع للزعماء غدا الخميس.

وتشير تصريحات بالاش أوربان المستشار السياسي لرئيس الوزراء، وهو لا تربطه صلة قرابة به، إلى أن المجر تسعى لانتزاع ثمن باهظ في مقابل موافقتها، وهو ثمن من الصعب على باقى دول الاتحاد القبول به.

وقال بالاش أوربان، في مقابلة مع وكالة بلومبرج، أمس الثلاثاء إن "تمويل الاتحاد الأوروبي للمجر وتمويل أوكرانيا هما مسألتان منفصلتان، لكن إذا أصر الاتحاد الأوروبي على أن تمويل أوكرانيا يجب أن يتوفر من ميزانية معدلة للاتحاد الأوروبي، فحينئذ ستصبح المسألتان مرتبطان.

وقال أيضا إن المجر مازالت تعارض خطة مساعدات لأربع سنوات كاملة، وتفضل أن يقدم الاتحاد الأوروبي التمويل لكييف لمدة عام واحد دون إدخال تعديلات على الميزانية، مضيفا أن بودابست سوف "تفكر أيضا في المساهمة" في هذه الحزمة.