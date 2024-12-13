فعاليات جديدة لمبادرة خدمتك في قريتك تشمل الوعي الصحي والاقتصادي بقرى دمياط

أعلنت مديرية الطب البيطري بدمياط، برئاسة الدكتور إيهاب شكري، عن إطلاق ندوة إرشادية توعوية بمركز شباب مدينة الروضة التابعة لإدارة فارسكور البيطرية، ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأوضح الدكتور ايهاب شكري، في بيان له اليوم، أن المديرية مستمرة في جهودها لتنفيذ سلسلة ندوات إرشادية، وقوافل بيطرية متنوعة بقرى المحافظة ضمن فعاليات مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، لتقديم أفضل الخدمات البيطرية للمواطنين في كافة المناطق.

كما نظمت المديرية ندوة إرشادية توعوية ضمن مبادرة «خدمتك في قريتك»، حيث قامت إدارة فارسكور البيطرية برئاسة الدكتور أحمد منصور إنعام بعقد ندوة إرشادية ولقاءات حرة ضمن مبادرة «يلا نوعيها».

واستهدفت الندوة رفع الوعي لدى المرأة لزيادة تمكينها اقتصاديًا، وشملت التوعية بكيفية الوقاية من إنفلونزا الطيور، التربية الآمنة، خطورة الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، وخطورة مرض السعار، مؤكدا على استعداد مديرية الطب البيطري تقديم الخدمات في كافة المناطق ضمن إطار المبادرة الرئاسية، بهدف رفع العبء عن كاهل صغار المربين.