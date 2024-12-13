ضبط 525 قضية مخدرات وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية موسعة في جميع مديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، بهدف إحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 525 قضية مخدرات بإجمالي 589 متهماً، و203 قطع سلاح ناري بحوزة 169 متهماً، فضلاً عن تنفيذ 85,295 حكماً قضائياً متنوعاً.

كما ضبط 5 تشكيلات عصابية ضمت 13 متهماً ارتكبوا 11 حادثاً متنوعاً، وضبط 16 متهماً هارباً و23 متهماً من القائمين بأعمال البلطجة. بالإضافة إلى ضبط 257 دراجة نارية مخالفة و25,730 مخالفة مرورية متنوعة.

وفيما يخص الحملات على الطرق السريعة، تم فحص 60 من سائقي السيارات للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم. واتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.