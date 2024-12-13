دعا الفنان أشرف عبد الباقي، شباب الممثلين إلى المثابرة وعدم الاستسلام لمن يحاولون تحطيم أهدافهم، قائلا: «خليك وراء حلمك طالما أن الهدف الأساسي أنك تشتغل وتفتح بيت، وحول الطاقة السلبية إلى إيجابية».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E» أن العمل في المجال الفني ليس بالضرورة مرتبطا بالواسطة، متابعا: «الأمر ليس مسألة استسهال، وأن فلان بيمثل بسبب والده أو والدته، أو إن زينة أشرف عبد الباقي أصبحت مخرجة بسبب والدها، وأن الدنيا كلها واسطة».

واستشهد بجيله الذي لم يدخل إلى مجال الفن معتمدًا على الواسطة، مثل الفنان محمد هنيدي وعلاء ولي الدين رحمه الله، معقبا: «أنا واحد من الناس لم أعمل بواسطة ومحمد هنيدي وعلاء ولي الدين الله يرحمه كل جيلنا لم يكن له واسطة؛ لكن كافحنا وكنا نروح هنا وهنا».

وروى ذكرياته مع العمل المسرحي في فرق الهواة، قائلا: «اشتغلت أنا ولبنى ونس وعبلة كامل في فرق هواة، وجاء علينا رمضان كنا بنروح موائد الرحمن ونأكل، وبعدها نذهب إلى البروفة، وكان معانا أننا نقدر نأكل؛ لكن كانت الفكرة في المتعة أننا مع بعض في رمضان».