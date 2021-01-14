الذهب يتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 808 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب فى الأسواق المحلية، بنحو جنيهين خلال تعاملات اليوم الخميس، ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى نحو 808 جنيهات، مقارنة بـ810 جنيهات بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفقا لنادي نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

وبحسب نجيب، انخفض سعر الجرام عيار 18 ليسجل نحو 693 جنيهًا مقابل نحو 695 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام عيار 24 نحو923 جنيها مقابل 925 جنيهًا، كما هبط سعر الجنيه الذهب بنحو 16 جنيهًا ليصل إلي 6464 جنيهًا مقارنة بـ6480 جنيهًا.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ انتعشت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، بينما يترقب المستثمرون تفاصيل بشأن مقترح الرئيس الأمريكي القادم جو بايدن لتحفيز الاقتصاد، وفقا لـ"رويترز".

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1%إلى 1842.51 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1839.80 دولار.

ودفعت تقارير ذكرت أن خطة بايدن لتقديم مساعدات للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، والمقرر الإعلان عنها في وقت لاحق اليوم الخميس، تتكلف نحو تريليوني دولار عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات للارتفاع قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر وساعدت على رفع الدولار.

وقالت مارجريت يانج، الخبيرة الاقتصادية لدى ديلي فيكس، إن التحفيز المالي سيعزز التعافي الاقتصادي، مما يقود إلى صعود أسعار الفائدة الحقيقية وكذلك يثير آمال تقليص من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي، على الجانب الآخر، سيزيد توقعات التضخم.

وأضافت أن الذهب سيواجه صعوبات عند تلك المستويات السعرية إذ أن التحفيز يؤثر عليه إيجابا وسلبا.

وسيركز المستثمرون على استقاء المزيد من المؤشرات بشأن آفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة، حين يشارك جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي في مناسبة افتراضية.

وقال مجلس الاحتياطي أمس الأربعاء، إن الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة متواضعة، بيد أن التفاؤل قل بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 25.24 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.6% إلى 1100.93 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.1% إلى 2382.33 دولار.