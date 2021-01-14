شكوى لبنانية إلى مجلس الأمن لإطلاق سراح راعي اختطفته إسرائيل

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تقدم لبنان بشكوى إلى مجلس الأمن، لإطلاق سراح راعي اختطفته إسرائيل يوم الاثنين الماضي.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الخميس، أن "لبنان تقدم ، بعد اختطاف العدو الاسرائيلي الراعي اللبناني حسن زهرة من مزرعة بسطرة، عصر يوم الاثنين الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن ليل أمس الأربعاء بتوقيت بيروت عبر مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي بشأن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية".

ووفق الوكالة، رفعت السفيرة مدللي الشكوى إلى كل من الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن المندوب الدائم لتونس طارق الأدب.

وطبقا للوكالة، "طالبت الشكوى بإطلاق سراح الراعي فورا، وبموقف حازم بإدانة هذه الاعتداءات الإسرائيلية".

وكان الناطق الرسمي باسم القوات الدولية العاملة جنوب لبنان "يونيفيل" اندريا تيننتي أعلن أول أمس الثلاثاء أن "يونيفيل" ستفتح تحقيقاً بحادث قيام الجيش الإسرائيلي باعتقال الراعي الللبناني.