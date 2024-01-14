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وزير الخارجية البريطاني: ضربات سلاح الجو الملكي باليمن ليست تصعيدا للوضع في الشرق الأوسط

لندن (د ب أ)
نشر في: الأحد 14 يناير 2024 - 4:28 م | آخر تحديث: الأحد 14 يناير 2024 - 4:28 م

نفى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أن تؤدي ضربات القوات الجوية الملكية في اليمن إلى تصعيد الصورة في الشرق الأوسط، محذرًا من أن العالم يواجه فترة خطر شديد.

وأفادت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، بأن كاميرون أصر على أن الحوثيين هم الذين اتخذوا خطوات لتصعيد الصراع في المنطقة، من خلال هجماتهم على سفن الشحن التي تمر عبر البحر الأحمر.

ونفى وزير الخارجية البريطاني أن تكون المملكة المتحدة قد صعدت الوضع من خلال مشاركتها في الضربات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة، على المنشآت العسكرية التابعة للحوثيين في أنحاء اليمن ليلة الخميس الماضي.


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