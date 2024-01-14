اليمن: استعادة مؤسسات الدولة هو الضامن الرئيس لتأمين حركة التجارة العالمية

أكد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، خلال لقائه اليوم الأحد بسفير المملكة المتحدة، أن تأمين حركة التجارة العالمية، واستقرار المنطقة لا يمكن أن يتحقق "إلا باستعادة مؤسسات الدولة اليمنية"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وقال إن "استعادة مؤسسات الدولية اليمنية (من الحوثيين) هي الضامن الرئيس للحفاظ على سيادة اليمن واستقراره، وتنميته، وسلامة أراضيه، وعودته إلى دوره الفاعل في محيطه العربي والدولي، بدلا عن جلب المزيد من الدمار والخراب إلى بلدنا، ومياهنا الاقليمية".

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل، والانفتاح على كل المبادرات التي من شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية "التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني".



وبحث اللقاء، وفقاً للوكالة، "عسكرة البحر الأحمر، وتهديدات المليشيات الحوثية الخطيرة لحرية الملاحة الدولية بالوكالة عن النظام الإيراني، والمستجدات المحلية بما في ذلك مساعي الأمم المتحدة من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة لإنهاء النزاع في البلاد".

وجاء تصريح العليمي، بعد يومين من شن الولايات المتحدة وبريطانيا، سلسلة من الضربات على أهداف واسعة للحوثيين في اليمن، "رداً على هجماتهم المتكررة على السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر".