بيرسي تاو يشارك في تدريبات قطر استعدادا للنصر الإماراتي

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شارك الجنوب إفريقي بيرسي تاو في تدريبات فريقه الجديد قطر القطري استعدادا لمواجهة النصر الإماراتي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي قطر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صور من تدريبات الفريق استعدادا للنصر الإماراتي، وشهدت تواجد الوافد الجديد بيرسي تاو.

ويواجه قطر القطري نظيره النصر الإماراتي، يوم الجمعة المقبل، في كأس السوبر الإماراتي القطري.

وكان نادي قطر القطري قد أعلن ضم الجنوب إفريقي بيرسي تاو، قادمًا من النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ولم يعلن النادي القطري عن تفاصيل التعاقد مع بيرسي تاو، بينما كشفت تقارير قطرية أن التعاقد يأتي بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر مع أحقية الشراء بعقد لمدة سنتين.

وانتقل بيرسي تاو إلى النادي القطري قبل 6 أشهر من نهاية تعاقده مع الأهلي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، موسم 2024-2025، وانتظم اللاعب في التدريبات لخوض أولى مبارياته.