وزير العمل يناقش مع ممثلي الاتصالات خطة عمل منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل

جبران يوجه بسرعة الإنجاز ويؤكد: نقلة نوعية في عرض بيانات سوق العمل وتوفير المعلومات للجميع

التقى محمد جبران وزير العمل، الثلاثاء، بممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة ريهام معوض مستشار وزير الاتصالات للتخطيط الاستراتيجي، بشأن استعراض آخر التطورات عن إطلاق منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل.

واستمتع جبران، لتوضيح عن الاستفادة التي ستعود على سوق العمل خلال إطلاق المنصة.وقالوا إنها من أبرز المنصات الإلكترونية ضمن مشروع "أَحمس الرئاسي" والذي تقوم وزارة الاتصالات بتنفيذه بهدف إعادة بناء جميع التطبيقات الإلكترونية الحكومية طبقًا للمعايير الدولية، وذلك من حيث التصميم والبرمجة وتوفير قواعد بيانات مُتكاملة ومُؤّمنة ومُتاحة مركزيًا، وتحقيق التكامل المعلوماتي بين الجهات ذات الصلة بما يضمن دقة وجودة المعلومات وعدم تكرارها بما ينعكس على اتخاذ القرار، وذلك في إطار تجربة الحكومة نحو التحول الرقمي.

ووجه جبران، بسرعة العمل على إنجاز المنصة وتذليل أية صعوبات قد تواجه عملية التشغيل، والشراكة مع القطاع الخاص، والاستعانة بخبرات الشركات الكبرى لوضع المهارات المطلوبة للوظائف في سوق العمل.

وأوضح أن هذه المنصة ستكون نقلة نوعية في عرض بيانات سوق العمل وتوفير المعلومات عن العمل اللائق للجميع، وخطط تأهيل العمالة المنتجة والمدربة في إطار استراتيجية "الاستثمار في البشر"، كركيزة للتقدم والنمو الاقتصادي، وفيما يخص ملف العمل تتضمن المنصة مجموعة من المحاور منها التشغيل وفرص العمل والتدريب وتنمية المهارات والسلامة والصحة المهنية، وغيرها من خدمات الوزارة، بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الصلة بما يتماشى مع التحديات والمتغيرات في سوق العمل الداخلي والخارجي.