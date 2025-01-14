حصيلة إصابات الحرب على غزة تتجاوز 110 آلاف

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ466 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 61 شهيدًا و281 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 46 ألفًا و645 شهيدًا، و110 آلاف و12 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي وقت سابق، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن الاحتلال قصف منزلا يعود لعائلة أبو شعر بحي الدرج شرق غزة، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين، وإصابة آخرين بجروح.

وأشارت مصادر طبية، إلى أن 20 مواطنا استشهدوا أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 12 شهيدا في خان يونس.