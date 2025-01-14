تقرير: إسرائيل ستنسحب تدريجيا من ممر نتساريم وفيلادلفيا

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، إن الجيش الإسرائيلي سينسحب تدريجيا من ممر نتساريم (وسط) ومحور فيلادلفيا (جنوب) على حدود قطاع غزة.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أنه جرى التنسيق مع مصر وأمريكا بشأن الانسحاب من فيلادلفيا، وفق ما نقلت قناة العربية الإخبارية.

وتابعت البث الإسرائيلية: لا تعليمات من المستوى السياسي للانسحاب من غزة حتى الآن

وأشارت إلى أنه لن يسمح للفلسطينيين بالاقتراب من المنطقة العازلة حول غزة.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن المنطقة العازلة حول غزة ستكون بطول 60 كلم وعرض 800 متر.

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال إن الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين بات وشيكاً جداً، مضيفاً أن الأطراف المشاركة في صياغته تنتظر الكلمة الأخيرة من حركة "حماس".

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.