البنك المركزي الصيني يضخ 55 مليار يوان في النظام المصرفي

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ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الثلاثاء 55 مليار يوان (65ر7 مليار دولار تقريبا) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 5ر1%.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف، واصل اليوان الصيني ارتفاعه أمام الدولار لليوم الثاني على التوالي. وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني 1878ر7 يوان لكل دولار بارتفاع قدره 7 بيب صيني عن مستواه أمس وكان 1885ر7 يوان، بعد ارتفاعه أمس بمقدار 6 بيب.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.