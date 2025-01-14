لميس الحديدي: صفقة غزة في مراحلها الثلاث تفضي إلى توقف الحرب وبدء إعادة الإعمار

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنَّ العالم يترقب الإعلان النهائي عن الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس بعد 466 يومًا من حرب الإبادة على غزة.

وأضافت خلال برنامجها «كلمة أخيرة» عبر شاشة «on»، مساء الثلاثاء، أن الصفقة في مراحلها الثلاث يُنتظر أن تفضي إلى توقف الحرب والبدء في إعادة الإعمار.

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره الأمريكي جو بايدن، في ظل الجهود المكثفة بين الدولتين وكذلك قطر للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

ولفتت إلى أن الاتصال تابع اللحظات الأخيرة لهذا الاتفاق الذي تتوسط فيه الدول الثلاث، مؤكدا أن الاتفاق قد يتم إنجازه خلال ساعات أو يوم أو يومين.

ونوهت بأن إدارة بايدن وضعت خطة بشأن طبيعة إدارة غزة بعد الحرب، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه سيتم تسليم الخطة إلى إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، غير مستبعدة أن تُجري الأخيرة تعديلات عليها.



وفي وقت سابق من اليوم، تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الاتصال تناول جهود الوساطة المكثفة التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

واستعرض الرئيسان في هذا الإطار آخر مستجدات المفاوضات ذات الصلة، وأكدا على أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة اللازمة للتوصل إلى الاتفاق.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد في هذا السياق، على ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار من أجل وضع حد للمعاناة الإنسانية الخطيرة التي يعاني منها المواطنون في القطاع، ولإدخال المساعدات الإنسانية لهم دون قيود أو عراقيل، ولتجنيب المنطقة تبعات توسيع نطاق الصراع، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات جسيمة.