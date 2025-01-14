بيراميدز يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لغزل المحلة في الدوري

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دخل فريق بيراميدز معسكرا مغلقا مساء اليوم ، استعدادا لمواجهة غزل المحلة غدا الأربعاء ببطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي فريق بيراميدز وغزل المحلة في الرابعة من مساء غدا الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز.

وضمت القائمة ٢٢ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس.